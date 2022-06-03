Трое мигрантов подозревают в изнасиловании двух девушек на Дамбе в Кронштадте

Трое мигрантов подозревают в изнасиловании двух девушек на Дамбе в Кронштадте. Фото: pexels

Трое мигрантов подозревают в изнасиловании двух девушек на Дамбе в Кронштадте. Фото: pexels

На внутреннем кольце КАД, на дамбе у тоннеля второго июня «по горячим следам» задержали трех мигрантов, которых подозревают в изнасиловании двух 21-летних девушек.

О происшествии в экстренные службы сообщила одна из пострадавших девушек в ночь с первого на второе июня. По словам заявительницы, ее и подругу изнасиловали трое мужчин на Дамбе в городе Кронштадт. Как стало известно Gazeta.SPB, предполагаемых злоумышленников удалось задержать около 02:40. Ими оказались мужчины 53, 20 и 27 лет.

Чуть позже из больницы пришли данные о состоянии девушек. Выяснилось, что они находятся в состоянии средней тяжести с ЗЧМТ, СГМ, ссадинами конечностей, ушибами лица и изнасилованием.

Второго июня было возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемые находятся в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге женщина написала заявление в полицию на мужа, обвинив его в сексуальном насилии над общей дочерью.