Петербуржец надругался над 12-летней дочерью

В Петербурге женщина написала заявление в полицию на мужа, обвинив его в сексуальном насилии над общей дочерью.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 1 июня в полицию обратилась 37-летняя петербурженка. Она сообщила правоохранителям, что ее 38-летний муж совершил насильственные действия над их общей дочерью 2008 года рождения. Это произошло в 2020 или 2021 году в их квартире на Светлановском проспекте, точное время сейчас выясняют.

Отца нашли и задержали на Гражданском проспекте через час после обращения его супруги. Сейчас он в отделе полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, мужчине выбирают меру пресечения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге двое мужчин засняли свой секс с девочками-подростками на видео. Все происходило по обоюдному согласию в квартире на улице Васи Алексеева, а после — в подвале жилого дома на той же улице.