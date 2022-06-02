В Петербурге двое мужчин засняли свой секс с девочками-подростками на видео

Одного из мужчин задержали, а второго разыскивают. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Одного из мужчин задержали, а второго разыскивают. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге полиция проводит проводит проверку после того, как двое мужчин переспали с 14-летними девочками и засняли происходящее на видео.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в 11 утра патруль полиции остановил на улице Зайцева 24-летнего мужчину в состоянии наркотического опьянения. Вместе с ним была 14-летняя девочка.

Внезапно подросток рассказала правоохранителям, что той ночью она и ее подруга-ровесница занялись сексом с задержанным и его 26-летним знакомым. Все происходило по обоюдному согласию в квартире на улице Васи Алексеева, а после — в подвале жилого дома на той же улице. Как оказалось, мужчины записывали происходящее на мобильный телефон. Видео нашли у задержанного. Также выяснилось, что девочки соврали мужчинам о своем возрасте, притворившись 18-летними.

Второго мужчину сейчас разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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