Неизвестные с чемоданом подожгли частный дом в Колпино, пострадала девушка

В Колпино двое неизвестных подожгли частный дом, в котором находилась молодая петербурженка. Она госпитализировала.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне около 9 утра двое неизвестных устроили пожар в частном доме на Вознесенском шоссе. Мужчины разбросали автомобильные покрышки и подожгли их, а после огонь перекинулся на жилище. Находившаяся в доме 25-летняя девушка получила острое отравление угарным газом и ожог верхних дыхательных путей.

Вскоре после пожара в полицию обратился 68-летний отец пострадавших. Ему удалось запомнить приметы преступников: один их них светловолосый, был одет в черные джинсы и куртку. А второй был в розовой рубашке, темной куртке и светлых брюках, с собой он притащил оранжевый чемодан.

От пожара пострадала большая часть дома. Хозяева оценили ущерб в 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

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