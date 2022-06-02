Маленький мальчик облил себя кипятком на улице Фрунзе

В детскую больницу в Петербурге поступил полуторагодовалый ребенок, обливший себя кипятком. В обстоятельствах разбирается полиция.

Как стало известно Gazeta.SPb, ребенок облил себя кипятком днем 1 июня. Это случилось в квартире на улице Фрунзе. Горячая вода оставила термические ожоги на туловище, ногах и руках. В тяжелом состоянии он был госпитализирован в детскую больницу.

Медики сообщили об инциденте в полицию. Оказалось, что мальчик облился кипятков по недосмотру родителей.

Ребенок проживает с родителями: 21-летней неработающей матерью и 29-летним отцом, который трудится водителем. Вся семья — граждане Киргизии. На учете они не состоят.

Все обстоятельства произошедшего выясняются, проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полицейские спасли из запертой машины 2-летнюю девочку в Петербурге.