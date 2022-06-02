Полицейские спасли из запертой машины 2-летнюю девочку в Петербурге

Девочка просидела в машине одна не меньше часа. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Девочка просидела в машине одна не меньше часа. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Сотрудники петербургской полиции и неравнодушные жители города спасли двухлетнюю девочку, запертую в машине нетрезвым отцом.

Как сообщили в городском управлении МВД, плачущую маленькую девочку заметили в машине «Фольксваген Поло» на улице Седова. Малышка сидела в детском кресле на заднем сиденье. Встревоженные очевидцы сразу вызвали полицию.

Прибывший экипаж ППС решили срочно вызволить ребенка из машины. Старший сержант взял балонный ключ для автомобиля и разбил переднее стекло, открыл дверь и достал девочку. Ребенка успокоили и передали бригаде скорой помощи.

В это же время подошел 28-летний отец девочки. С виду стало понятно, что он употребил наркотики, поэтому пришлось вызывать мать девочки. Она забрала ребенка после осмотра медиков.

В отделе полиции отец пояснил, что они с дочерью возвращались с дачи в Псковской области, когда в машине якобы закончился бензин. По его словам, он оставил дочку в салоне, а сам пошел искать топливо. Девочка просидела в машине одна больше часа.

Проводится проверка, против отца могут возбудить уголовное дело об оставлении в опасности.

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