Во Фрунзенском районе задержали мужчину, подозреваемого в развращении несовершеннолетней

Шестнадцатилетняя девочка подверглась насильственным действиям сексуального характера во Фрунзенском районе.

Во вторник, 31 мая, в правоохранительные органы обратилась женщина, которая заявила, что в период с 11 по 17 мая неизвестный совершил в отношении ее дочери насильственные действия сексуального характера. Как стало известно Gazeta.SPB, женщина обратилась в полицию только во вторник около 14:20.

Уже вечером того же дня удалось задержать подозреваемого 56-летнего гражданина Узбекистана. Мужчину доставили в 7 ОП, в отношении него составлен административный протокол. В настоящее время он находится в СПСЗЛ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера в ходе драке на проспекте Ветеранов неработающий гражданин достал аэрозольный пистолет и ранил мигранта.