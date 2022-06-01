На Ветеранов мигрант получил ранение щеки пулей из аэрозольного пистолета

На Ветеранов мигрант получил ранение щеки пулей из аэрозольного пистолета. Фото: pixabay

На Ветеранов мигрант получил ранение щеки пулей из аэрозольного пистолета. Фото: pixabay

В ходе драке на проспекте Ветеранов неработающий гражданин достал аэрозольный пистолет и ранил мигранта.

Конфликт между двумя мужчинами завязался 31 мая около 22:11 в Красносельском районе на проспекте Ветеранов, 171, корпус 2. Как стало известно Gazeta.SPB, после поступления сообщения на место происшествия выехали правоохранительные органы и задержали стрелявшего мужчину.

Выяснилось, что пострадавший мужчина 29 лет получил пулевое неогнестрельное ранение, касательное ранение левой скуловой области. После оказания медицинской помощи мигранта отпустили.

С места происшествия изъят аэрозольный пистолет «Пионер» с одним патроном. Стрелявший мужчина задержан и помещен в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». ДО этого злоумышленник был осужден по статье, связанной с кражей.

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