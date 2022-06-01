В Петербурге ранее осужденная женщина подозревается в убийстве гражданина на Каменноостровском

В Петроградском районе произошло убийство гражданина, жителя Вологодской области с помощью ножа. В настоящий момент ведется расследование уголовного дела.

Во вторник, 31 мая, около 05:15 в экстренные службы поступило сообщение о драке на Каменноостровском проспекте 38/96. Как стало известно Gazeta.SPB, по прибытию на место правоохранительные органы уже обнаружили труп гражданина 43 лет с ножевым ранением шеи.

Позже, в 12:00, по указанному адресу была задержана подозреваемая в совершении преступления женщина 29 лет. По версии следствия, после совместного распития спиртных напитков, в результате ссоры, она нанесла несколько ударов ножом в область шеи и спины пострадавшему, от чего в последствии гражданин скончался.

В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемая задержана и помещена в ИВС. Выяснилось, что гона ранее уже была судима по нескольким статьям, в том числе за нанесение побоев 11 октября 2018 года. Тогда, она, находясь на кухне коммунальной квартиры в ходе конфликта причинила телесные повреждения другому лицу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении петербурженки, которая заступилась за свою дочь и ударила брата ножом.