Петербурженка, ударившая брата ножом за избиение дочери, стала фигурантом уголовного дела

В Петербурге правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая заступилась за свою дочь и ударила брата ножом.

Как стало известно Gazeta.SPb, 56-летняя женщина стала фигурантом уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас петербурженка находится под обязательством о явке.

Инцидент произошел в воскресенье около 18:30 в квартире на проспекте Энтузиастов в Красногвардейском районе. Женщина напала с ножом на своего 38-летнего брата, который выпил и избил ее дочь.

К медикам пострадавший поступил с ножевыми ранениями грудной клетки, лопаточной области, подмышечной области и левого плеча. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Красном Селе мигрант изрезал лицо малознакомого собутыльника.