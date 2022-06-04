В Петербурге пятиклассник попал в больницу из школьного лагеря после приема неизвестных таблеток

В Петербурге пятиклассник попал в больницу из школьного лагеря после приема неизвестных таблеток
В Петербурге пятиклассник попал в больницу из школьного лагеря после приема неизвестных таблеток. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Ребенка госпитализировали с острым отравлением неизвестным веществом депримирующего действия.

Мальчика 12 лет в состоянии средней степени тяжести около 13:26 забрали на скорой в детскую городскую больницу №5 второго июня из школьного лагеря в Невском районе. Как стало известно Gazeta.SPB, в этот четверг ребенок принял неизвестные препараты, после чего ему практически сразу стало плохо. Что это были за таблетки, на настоящий момент неизвестно.

Выяснилось, что семья мальчика полная, на учете в ОДН не состоит. Ребенок учится в пятом классе той же школы, где и располагается лагерь.

В настоящий момент устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ночь с 3 на 4 июня в Колпинском районе полиция занималась делом голого гражданина на лестничной клетке. Выяснилось, что у 33-летнего пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также острое отравление веществом депримирующего действия.

дети лагерь невский район новости СПб отравление препараты


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Портрет Хармса на Маяковского не удалось спасти от коммунальщиков
На Парашютной улице в Петербурге трехлетней малыш упал в ванну с кипятком
С полок петербургских магазинов испаряются продукты
В Петербурге пятиклассник попал в больницу из школьного лагеря после приема ...
Отели Петербурга испытывают нехватку гостей на период ПМЭФ
В Колпино охранник центра содействия семейного воспитания подозревается в ...
С 9 по 11 июня в Северной столице пройдет фестиваль цветов
После драки на Пулковском шоссе похититель брюк пришел в полицию с ранением ...