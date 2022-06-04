В Петербурге пятиклассник попал в больницу из школьного лагеря после приема неизвестных таблеток

В Петербурге пятиклассник попал в больницу из школьного лагеря после приема неизвестных таблеток. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге пятиклассник попал в больницу из школьного лагеря после приема неизвестных таблеток. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Ребенка госпитализировали с острым отравлением неизвестным веществом депримирующего действия.

Мальчика 12 лет в состоянии средней степени тяжести около 13:26 забрали на скорой в детскую городскую больницу №5 второго июня из школьного лагеря в Невском районе. Как стало известно Gazeta.SPB, в этот четверг ребенок принял неизвестные препараты, после чего ему практически сразу стало плохо. Что это были за таблетки, на настоящий момент неизвестно.

Выяснилось, что семья мальчика полная, на учете в ОДН не состоит. Ребенок учится в пятом классе той же школы, где и располагается лагерь.

В настоящий момент устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ночь с 3 на 4 июня в Колпинском районе полиция занималась делом голого гражданина на лестничной клетке. Выяснилось, что у 33-летнего пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также острое отравление веществом депримирующего действия.