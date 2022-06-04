С полок петербургских магазинов испаряются продукты

В Санкт-Петербурге заметили пропажу части товаров с полок магазинов. Больше всего пострадал ассортимент бытовой химии и уходовых средств.

Так, в категории непродовольственных товаров объем продукции стал меньше на 22,9%. Об этом сообщает db.ru со ссылкой на данные агентства NielsenIQ. Продовольственного ассортимента стало меньше на 8,9%, а алкогольной продукции — на 2%.

Если рассматривать непродовольственную категорию, то тут на 30% сократился ассортимент стиральных порошков, персональных средств гигиены, средств для мытья посуды. Стало меньше кондиционеров для волос, шампуней, средств для лица, освежителей воздуха. Из продовольственных товаров на 14–22% стало меньше консервированных грибов, растительного масла, йогуртов и напитков для детей.

По словам независимого консультанта по продвижению продовольственных товаров в торговые сети Михаила Лачугина, продукция на полках магазинов и дальше будет сокращаться, в связи с этим сетям необходимо оптимизировать работу и решить проблемы с упаковкой.

Одной из причин опустения полок, по мнению эксперта, исчезновение отдельных позиций брендов. Также многим производителям не хватает сырья или упаковки, поэтому все силы «брошены на востребованные позиции».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что среди петербургских производителей продуктов зародилось беспокойство на счет вероятного дефицита краски и упаковки для йогуртов и соков.