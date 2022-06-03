Петербургским производителям соков не хватает краски и упаковки

Петербургским производителям йогуртов и соков не хватает краски и упаковки. Фото: pridonie.ru

Петербургским производителям йогуртов и соков не хватает краски и упаковки. Фото: pridonie.ru

Среди петербургских производителей продуктов питания зародилось беспокойство на счет вероятного дефицита краски и упаковки для йогуртов и соков.

Запасов, которые имеются сейчас, может хватить только до середины лета. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Выяснилось, что еще в апреле Пискаревский молочный завод заявил о возможных перебоях с поставками на фоне проблем с упаковкой из материала Pure-Pak. В настоящий момент компания занимается поиском постановщиков и делает проще дизайн самой упаковки продукции.

Однако в «Валио» заметили, что сейчас проблемы уже частично решены, начались они еще в марте. Сейчас все еще есть затруднения с поставками Tetra Pak, которые необходимы для питьевых йогуртов.

В тоже время в Национальном союзе производителей молока отметили, что АО «Тетра Пак» пока не подтвердило уход материнской компании, корпорации Tetra Pak, из России. В «Союзмолоко» отметили, что доля картонной асептической упаковки составляет 14% от общего объёма рынка готовой молочной продукции. По остальным видам тары острых проблем не наблюдается.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в апреле ирландская компания Smurfit Kappa Group (SKG) объявила о планах об уходе с российского рынка на фоне ситуации на Украине.