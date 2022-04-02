Производитель упаковки Smurfit Kappa продаст заводы в Ленобласти

Gроизводства SKG в России, в том числе предприятия во Всеволожске и Коммунаре, будут не закрыты, а проданы. Фото: unsplash

Gроизводства SKG в России, в том числе предприятия во Всеволожске и Коммунаре, будут не закрыты, а проданы. Фото: unsplash

Ирландская компания Smurfit Kappa Group (SKG) объявила о планах об уходе с российского рынка на фоне ситуации на Украине.

SKG, которая является одним из крупнейших производителей гофрированной упаковки в Европе, приостанавливает работу в России. Прекращены уже импорт и экспорт, а также любое финансированием.

«Выход будет осуществлён в установленном порядке, в течение которого мы будем продолжать платить нашим сотрудникам и выполнять юридические обязательства», — сообщается на сайте компании.

Как сообщили в правительстве Ленобласти, производства SKG в России, в том числе предприятия во Всеволожске и Коммунаре, будут не закрыты, а проданы. До появления нового собственника компания обещает продолжать выплачивать зарплату работникам.

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