Сервис такси «Ситимобил» завершает работу с 15 апреля

Сервис такси &#171;Ситимобил&#187; завершает работу с 15 апреля
"Ситимобил" прекращает работу с 15 апреля. Фото: сайт компании "Ситимобил"

Агрегатор такси «Ситимобил» прекращает свою деятельность с 15 апреля.

Как сообщили в пресс-службе сервиса, «Ситимобил» будет работать до 15 апреля, после чего закроется. До этого момента приложение останется доступным для заказа такси и доставки, аренды электросамокатов. Об этом пишет ТАСС.

В компании отметили, что все обязательства перед работниками и партнерами «Ситимобила» будут выполнены в полном объеме.

«Ситимобил» работал в России в течение 15 лет. За это время пользователи заказали такси более 740 миллионов раз. Доставка работала с 1 апреля 2020 года, с момента ее запуска курьеры выполнили более 8 миллионов заказов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что акционеры сервиса «Ситимобил» решили прекратить деятельность компании, но при этом отметили, что сервис каршеринга «Ситидрайв» свою работу продолжит.

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