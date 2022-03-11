«Ситимобил» прекращает свою деятельность по решению акционеров

Акционеры сервиса городской мобильности «Ситимобил» решили прекратить деятельность компании, но при этом отметили, что сервис каршеринга «Ситидрайв» свою работу продолжит.

«Ситимобил» прекращает свою деятельность по решение акционеров. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«Акционеры сервиса городской мобильности Ситимобил приняли решение о прекращении деятельности компании», — рассказали в компании.

При этом подчеркивается, что все обязательства перед сотрудниками организации будут выполнены выполнены в полном объеме на основании действующих законов.

«Ситимобил» является сервисом городской мобильности, объединяющим различные способы передвижения, такие как такси, электросамокаты, каршеринг и другие услуги, включая доставку. Сервис работает больше чем в 80 городах Российской Федерации. Каршеринг «Ситидрайв» — это часть сервиса городской мобильности «Ситимобил».