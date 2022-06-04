Портрет Хармса на Маяковского не удалось спасти от коммунальщиков

Портрет Хармса на Маяковского не удалось спасти от коммунальщиков. Фото: скриншот Вконтакте

Портрет Хармса на Маяковского не удалось спасти от коммунальщиков. Фото: скриншот Вконтакте

Коммунальщики начали закрашивать портрет Даниила Хармса на фасаде дома № 11 по улице Маяковского.

В Центральном районе Петербурга пропадает портрет советского писателя Даниила Хармса, которое было сделано на фасаде дома, где жил литератор. Об этом сообщает «78.ru».

Еще зимой этого года в группе «ВКонтакте» «Центральный район за комфортную среду обитания» появилась информация, что юридических возможностей сохранения мурала нет. Отмечается, что рисунок планируется заменить световой проекцией.

Комитет по градостроительству и архитектуре предложил жителям Петербурга принять участие в создании специальной светопроекции. Предложения можно было отправить до 15 апреля.

Граффити появилась на фасаде дома в 2016 году благодаря уличным художникам Паше Кас и Павлу Мокич. Работа была приурочена к 74-летию со дня смерти литератора, скончавшегося 2 февраля 1942 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ноябре 2021 года в Петербурге прошел флэшмоб экскурсоводов и экскурсантов в защиту граффити с Хармсом.