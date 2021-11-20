В Петербурге проходит флэшмоб в защиту граффити с Хармсом

В Петербурге проходит флэшмоб экскурсоводов и экскурсантов в защиту граффити с Хармсом.
О мероприятии сообщалось в социальной сети Facebook 16 ноября.
Напомним, что граффити находится на доме №11 по улице Маяковского.
Инициатором флэшмоба стал Даниил Петров, внук друга Даниила Хармса искусствоведа Всеволода Петрова. Последний после Второй мировой войны жил в той самой квартире.
Как передает корреспондент Gazeta.SPb, на мероприятие пришли порядка 20 человек. Для них уже началась экскурсия, которую запечатлевают на камеру.
Участники флэшмоба по очереди читают стихи Даниила Хармса, а также рассказывают факты из биографии поэта.