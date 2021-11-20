В Петербурге проходит флэшмоб в защиту граффити с Хармсом

В Петербурге проходит флэшмоб экскурсоводов и экскурсантов в защиту граффити с Хармсом.

О мероприятии сообщалось в социальной сети Facebook 16 ноября.

Напомним, что граффити находится на доме №11 по улице Маяковского.

Инициатором флэшмоба стал Даниил Петров, внук друга Даниила Хармса искусствоведа Всеволода Петрова. Последний после Второй мировой войны жил в той самой квартире.

Как передает корреспондент Gazeta.SPb, на мероприятие пришли порядка 20 человек. Для них уже началась экскурсия, которую запечатлевают на камеру.

Участники флэшмоба по очереди читают стихи Даниила Хармса, а также рассказывают факты из биографии поэта.