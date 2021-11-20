В Петербурге проходит флэшмоб в защиту граффити с Хармсом

В Петербурге проходит флэшмоб в защиту граффити с Хармсом
В Петербурге проходит флэшмоб, посвященный Хармсу. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге проходит флэшмоб экскурсоводов и экскурсантов в защиту граффити с Хармсом.

О мероприятии сообщалось в социальной сети Facebook 16 ноября.

Напомним, что граффити находится на доме №11 по улице Маяковского.

Инициатором флэшмоба стал Даниил Петров, внук друга Даниила Хармса искусствоведа Всеволода Петрова. Последний после Второй мировой войны жил в той самой квартире.

Как передает корреспондент Gazeta.SPb, на мероприятие пришли порядка 20 человек. Для них уже началась экскурсия, которую запечатлевают на камеру.

Мероприятие посетили порядка 20 человек. Фото: Gazeta.SPb

Участники флэшмоба по очереди читают стихи Даниила Хармса, а также рассказывают факты из биографии поэта.

На флэшмобе читают стихи Даниила Хармса. Фото: Gazeta.SPb
граффити даниил хармс новости СПб


 

Новости партнеров
Уголовное дело, версия полиции и подробности от отца: что известно о жестоко задержанной школьнице 19 ноября
Уголовное дело, версия полиции и подробности от отца: что известно о жестоко задержанной школьнице 19 ноября
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Путин отменил указ Ельцина о принадлежности части Карелии к Крайнему Северу
Путин отменил указ Ельцина о принадлежности части Карелии к Крайнему Северу
Заключённому, убившему сокамерника кипятильником, назначили приговор
Заключённому, убившему сокамерника кипятильником, назначили приговор
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге проходит флэшмоб в защиту граффити с Хармсом
Президент Федерации автоспорта Дагестана погиб в аварии на западе Москвы
Пожар тушили 2 часа: сгорело бесхозное здание на Вознесенском
Бастрыкину доложат о проверке скандала на детской площадке в Петербурге
В Ленобласти пенсионер на «Рено» влетел в большегруз и погиб
В Ленобласти «Форд» выехал на втречку, сбил насмерть ...
Гаражи на Загородной улице тушили почти полтора часа
Росгвардейцы не дали пробраться пьяным на «Газпром Арену»