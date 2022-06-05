Эксперт Бабин: лучшей валютой для сбережений летом будет доллар

Эксперт порекомендовал россиянам выбрать доллар для хранения сбережений текущим летом.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, в нынешней непростой ситуации с экономикой, когда миру угрожает очередной кризис и обвал рынков, следует хранить сбережения в долларах. Он объяснил, что американская валюта — это один из защитных инструментов, который дорожает к другим валютам во время нестабильности на рынке. Об этом пишет РИА Новости.

Бабин отметил, что высокая инфляция вынудит центробанки ужесточать монетарную политику, что создаст дополнительное давление на замедляющийся рост экономики. Также ожидается ослабление сырьевого спроса и длительное снижение цен на сырье.

«Это лишит рубль единственной защиты от большой геополитической неопределенности и экономических рисков, серьезно снизив курс российской валюты», — объяснил эксперт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что аналитик Сыроваткин предупредил, что курс доллара может достичь 80 рублей после снятия валютных ограничений.