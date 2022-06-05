Эксперт Бабин: лучшей валютой для сбережений летом будет доллар

Эксперт Бабин: лучшей валютой для сбережений летом будет доллар
Сбережения лучше хранить в долларах. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Эксперт порекомендовал россиянам выбрать доллар для хранения сбережений текущим летом.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, в нынешней непростой ситуации с экономикой, когда миру угрожает очередной кризис и обвал рынков, следует хранить сбережения в долларах. Он объяснил, что американская валюта — это один из защитных инструментов, который дорожает к другим валютам во время нестабильности на рынке. Об этом пишет РИА Новости.

Бабин отметил, что высокая инфляция вынудит центробанки ужесточать монетарную политику, что создаст дополнительное давление на замедляющийся рост экономики. Также ожидается ослабление сырьевого спроса и длительное снижение цен на сырье.

«Это лишит рубль единственной защиты от большой геополитической неопределенности и экономических рисков, серьезно снизив курс российской валюты», — объяснил эксперт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что аналитик Сыроваткин предупредил, что курс доллара может достичь 80 рублей после снятия валютных ограничений.

курс доллара сбережения экономика


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Некоторым россиянам на карту перечислят до 20 000 рублей с 6 июня
Умер режиссер Темур Чхеидзе, работавший в БДТ и Мариинском театре
ВОЗ: 780 случаев заражения оспой обезьян подтверждены в 27 странах
Два трамвайных маршрута закроют на время ремонта на Стачек до 20 июня
Россияне хотят накопить 5 миллионов рублей для комфортной жизни на пенсии
Эксперт Бабин: лучшей валютой для сбережений летом будет доллар
McDonald’s возобновил прием сотрудников на работу в России
Россиянам дали советы по снижению расходов на коммунальные услуги