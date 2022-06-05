Умер режиссер Темур Чхеидзе, работавший в БДТ и Мариинском театре

Грузинский театральный режиссер Темур Чхеидзе скончался в возрасте 78 лет.

О смерти режиссера сегодня сообщает телекомпания «Рустави 2». В сообщении отмечается, что Темур Чхеидзе посвятил театру полвека своей жизни. Он поставил около 80 оперных, драматических и телевизионных спектаклей, в том числе в подростковом театре.

Темур Чхеидзе родился 18 ноября 1943 года в Тбилиси. Он является народным артистом Грузинской ССР и народным артистом России.

С 1965 по 1980 год работал в грузинских театрах, а с 1991 года начал сотрудничать Большим драматическим театром имени Г. А. Товстоногова. Главным режиссером петербургского театра он стал через 13 лет, а вскоре стал худруком театра. Также он работал режиссером-постановщиком в Мариинском театре.

Кроме того, Чхеидзе ставил оперы в Большом театре, итальянском Ла Скала, американской Метрополитен-опере, а также в театрах Франции.