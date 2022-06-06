Экономист Прокудин: доллар может упасть до 45 рублей в июле

Экономист Прокудин: доллар может упасть до 45 рублей в июле
Экономист Прокудин не исключил падения доллара до 45 рублей летом. Фото: Pixabay

Эксперты составили прогноз по курсу доллара к рублю этим летом.

Финансовый эксперт Алексей Вязовский считает, что американская валюта наступившим летом может подорожать до 75 рублей.

Однако по мнению экономиста Антона Прокудина, американская валюта, наоборот, резко подешевеет до 45 рублей. Но, скорее всего, такой курс будет держаться недолго. При отскоке «американец» вновь вырастет в цене на 20%. Об этом пишут «Известия».

Как считает эксперт Роман Чечушков, рубль может ослабеть под воздействием решений Банка России о снижении ключевой ставки и снятии валютных ограничений. Также к этому может привести восстановление объемов импорта. По мнению Чечушкова, в течение лета стоимость доллара будет постепенно увеличиваться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперт порекомендовал россиянам выбрать доллар для хранения сбережений текущим летом.

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