Фильм «Асса» вернется в российских кинотеатрах к 60-летию Виктора Цоя

"Ассу" покажут в 250 кинотеатрах России. Фото: кадр из фильма "Асса"

"Ассу" покажут в 250 кинотеатрах России. Фото: кадр из фильма "Асса"

В июне к 60-летию со дня рождения музыканта Виктора Цоя в повторный прокат выпустят фильм «Асса».

Восстановленную версию картины «Асса» покажут в 250 кинотеатрах по всей России. Фильм, снятый на пленку, покадрово восстановили и воссоздали в формате 4К, сообщает ТАСС со ссылкой на канал «Мосфильм. Золотая коллекция».

«Асса» с участием Виктора Цоя выйдет в повторный прокат 16 июня, за пять дней до его 60-летнего юбилея.

Фильм «Асса» режиссера Сергея Соловьева вышел в 1987 году. Музыку к фильму записали группы «Кино», «Аквариум», «Браво». В картине играли такие артисты, как Сергей Бугаев, Станислав Говорухин, Татьяна Друбич и другие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что группа «Кино» отправится в турне, посвященный 60-летию Виктора Цоя.