Группа «Кино» отправится в турне, посвященный 60-летию Виктора Цоя

Тур группы "Кино" стартует 21 июня следующего года - в день рождения Цоя. Фото: кадр из фильма "Игла"

Тур группы "Кино" стартует 21 июня следующего года - в день рождения Цоя. Фото: кадр из фильма "Игла"

Рок-группа «Кино» отправится в большое турне по российским городам в честь 60-летия со дня рождения лидера коллектива Виктора Цоя.

Воссоединившаяся в 2021 году группа будет проводить концерты с использованием оцифрованной многоканальной записи вокала Виктора Цоя. На сцену выйдут басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также гитарист группы Юрий Каспарян.

По словам Каспаряна, сет-лист концертов решили расширить. Зрителям сыграют новые песни, но уточнять, какие и сколько, гитарист не стал.

Тур группы «Кино» стартует 21 июня следующего года — в день рождения Цоя. Группа выступит в Петербурге, а следующий концерт проведет 2 июля в Москве. Осенью музыканты поедут в Южно-Сахалинск, Владивосток, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Барнаул, а зимой в Пермь, Уфу, Магнитогорск и Челябинск. В 2023 году концерты состоятся в Саратове, Тольятти, Казани и Нижнем Новгороде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец продает автограф Виктора Цоя.