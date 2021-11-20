Петербуржец продает автограф Виктора Цоя

Петербуржец продает автограф Виктора Цоя
Мужчина продает автограф Цоя. Фото: скриншот Авито

За плакат просят 150 тысяч рублей.

Житель Санкт-Петербурга продает постер с автографом певца Виктора Цоя. Продавец уверяет, что это подлинный автограф, который артист оставил в 1989 году. Объявление размещено на сайте «Авито».

Владелец товара отмечает, что лично виделся с Цоем и у него даже есть совместное фото. Он готов показать его человеку, который заинтересуется автографом. Постер размером 60х80 сантиметров обойдется поклоннику Цоя в 150 тысяч рублей. На нем, кажется, написано «Удачи».

Автор объявления разместил предложение всего два дня назад, но на нем уже огромное количество просмотров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что создателей фильма «Цой» хотят наказать за нарушение авторских прав.

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