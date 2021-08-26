Создателей фильма «Цой» хотят наказать за нарушение авторских прав

Создателей фильма &#171;Цой&#187; хотят наказать за нарушение авторских прав
Фильм вышел в широкий прокат 12 ноября 2020 года. Фото: кадр из трейлера к фильму "Цой"/ YouTube

Создателей фильма «Цой» могут привлечь к уголовной ответственности за нарушение авторских прав. Об этом рассказал Александр Николаев, представитель Александра Цоя, сына погибшего лидера группы «Кино».

По словам юриста, материалы проверки создания фильма перешли в Следственный комитет, передает РИА Новости.

Напомним, что сын Виктора Цоя негативно высказывался о проекте, называя кинокартину «пошлым зрелищем». Он неоднократно публично требовал устранения всех авторских нарушений до того, как фильм выйдет на большие экраны. Однако представители ТПО «РОК», производившего фильм, подчеркивают, что не нарушили российского законодательства в ходе съемок. Из-за этого скандала «Цой» вышел в прокат с большим опозданием — премьера состоялась в ноябре 2020 года.

Однако Александр Цой не намерен сдаваться: его адвокат обратилась в Московский городской суд для установления обстоятельств, при которых в картине режиссера Алексея Учителя использовали изображения и персональные данные Виктора Цоя, не получив согласия его сына.

Также следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела из-за звучащих в фильме четырех песен группы «Кино», права на использование которых создатели также не получали. В действия съемочной группы усмотрели признаки состава преступления по статье 146 УК РФ.

Напомним, что фильм «Цой» рассказывает историю водителя автобуса, в который врезался «Москвич» музыканта. Водитель не знаком с творчеством музыканта и не понимает масштаба трагедии. По сюжету, в салоне этого автобуса тело певца везут на похороны из Юрмалы в Ленинград. Примечательно, что Виктор Цой в киноленте фактически не появляется, он «закадровый герой».

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