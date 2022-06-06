Вице-премьер Голикова: здания ПФР передадут под больницы после объединения фондов

Вице-премьер Голикова: здания ПФР передадут под больницы после объединения фондов
Голикова рассказала о будущем дворцов Пенсионного фонда России. Фото: Кремль

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что будет с освободившимися зданиями Пенсионного фонда после объединения ПФР и Фонда соцстрахования.

По словам зампреда правительства, после объединения фондов бывшие здания ПФР в российских регионах переоборудуют под стационары больниц или бюро медико-социальной экспертизы. Ее слова привел глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале.

В настоящее время законопроект об объединении ПФР и ФСС обсуждается в правительстве. Объединение функций фондов позволит упростить и ускорить получение россиянами социальных выплат. Ожидается, что процесс будет завершен к 1 января 2023 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что каждый третий россиянин готов получать зарплат в цифровых рублях.

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