Вице-премьер Голикова: здания ПФР передадут под больницы после объединения фондов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что будет с освободившимися зданиями Пенсионного фонда после объединения ПФР и Фонда соцстрахования.

По словам зампреда правительства, после объединения фондов бывшие здания ПФР в российских регионах переоборудуют под стационары больниц или бюро медико-социальной экспертизы. Ее слова привел глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале.

В настоящее время законопроект об объединении ПФР и ФСС обсуждается в правительстве. Объединение функций фондов позволит упростить и ускорить получение россиянами социальных выплат. Ожидается, что процесс будет завершен к 1 января 2023 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что каждый третий россиянин готов получать зарплат в цифровых рублях.