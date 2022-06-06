Каждый третий россиянин готов получать зарплат в цифровых рублях

Более трети жителей России согласны получать зарплату в новой форме денег — цифровых рублях.

Опрос компании hh.ru показал, что 35% респондентов готовы получать заработную плату в цифровых рублях. Подавляющее большинство из них — 29% — согласны получать зарплату полностью в цифровых рублях, а остальные хотели бы перевести жалованье в новую форму денег лишь частично. Об этом пишет «Газета.Ru».

Почти половина согласившихся (47%) — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. 36% одобривших цифровую зарплату респондентов — граждане от 25 до 34 лет.

Получать жалованье в цифровых рублях не хотят 32% опрошенных. Еще 33% не определились с ответом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что аналитик рассказал, когда россияне смогут получить доступ к цифровому рублю.