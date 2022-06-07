Передвижные вагончики медицинской диагностики для пенсионеров начнут курсировать 7 июня

Уже с сегодняшнего дня российские пенсионеры могут получить новую льготу. Фото: unsplash

Уже с сегодняшнего дня российские пенсионеры могут получить новую льготу. Фото: unsplash

Пожилым гражданам России рассказали о новой льготе, которая начинает действовать уже в июне.

В регионах новая льгота доступна уже с сегодняшнего дня, 7 июня. Для того, чтобы получить бонус необходимо предъявить паспорт, полис и результаты специальных исследований. Об этом пишет PRIMPRESS.

Специалист поделились, что в качестве новой льготы российским пенсионерам становится дсотупн6о обследование и получение консультации врачей бесплатно в передвижном диагностическом центре.

Уже в июне подобные «поезда здоровья» начнут ходить между многим регионами страны. С сегодняшнего дня, например, диагностический центр начнет свое путешествие в Кемеровской области, а после побывает в Красноярском крае и в Республике Хакасия.

Поезда рассчитаны на небольшие населенные пункты, где получить медицинскую консультацию получить затруднительно. В передвижном центре будут принимать не только терапевты, но и хирурги, окулисты, лоры, неврологи, эндокринологи и другие профильные специалисты.

К врачам можно будет попасть бесплатно, необходимо только будет показать свой паспорт, медицинский полис, а также результаты предыдущего обследования у врача.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что стало известно мнение юриста о том, какие медицинские процедуры должны подорожать на фоне антироссийских санкций.