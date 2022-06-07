Сеть Pizza Hut в России под управлением нового оператора может изменить имя

Сеть Pizza Hut в России под управлением нового оператора может изменить имя. Фото: Pexels

Сеть Pizza Hut в России под управлением нового оператора может изменить имя. Фото: Pexels

Сеть пиццерий Pizza Hut в России переходит к новому владельцу.

Теперь новым оператором заместо компании AmRest станет местная — «Ной-М». Об этом сообщает «Коммерсант». Отмечается, что договор аренды уже перезаключен на новую компанию.

Основным владельцем «Ной-М» является старший вице-президент ресторанного холдинга «Ростик» Владимир Мехришвили. По 10 процентов «Ной-М» принадлежит гендиректору этой компании и совладельцу сети One Price Coffee Алексею Чайке, а также гендиректору «Корпэстейт» Светлане Берсневой.

По словам собеседников издания, у Pizza Hut может смениться название, но окончательного решения по этому поводу еще нет. По оценкам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, сумма сделки маловероятно превысит 300 миллионов рублей.

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