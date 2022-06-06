В Петербурге с фасадов снимают привычные вывески McDonald’s

В частности, от вывесок уже избавились в ресторанах у метро "Петроградская" и "Василеостровская". Фото: google.maps

В частности, от вывесок уже избавились в ресторанах у метро "Петроградская" и "Василеостровская". Фото: google.maps

В Петербурге с фасадов бывших ресторанов McDonald’s снимают привычные вывески.

Бывшие рестораны McDonald’s в Северной столице начали готовиться к открытию под новым брендом. По многим адресам начали демонтировать старые вывески.

В частности, от вывесок уже избавились в ресторанах у метро «Петроградская» и «Василеостровская». Об этом сообщает 78.ru.

Рестораны McDonald’s вернутся к работе под новым брендом с 12 июня. Первыми откроются 15 ресторанов, в том числе самый первый ресторан McDonald’s в России, расположенный на Пушкинской площади в Москве. К перезапуску подготовили уже 840 точек McDonald’s по всей стране

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что McDonald’s возобновил прием сотрудников на работу в России. Объявления о приеме на работу в сеть общепита начали появляться в московских ресторанах.