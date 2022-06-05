McDonald’s возобновил прием сотрудников на работу в России

McDonald’s возобновил прием сотрудников на работу в России
McDonald’s начал искать сотрудников. Фото: unsplash

Компания McDonald’s вновь начала искать сотрудников после перезапуска в России.

По данным «Известий», на московских ресторанах McDonald’s начали появляться объявления о приеме на работу в сеть общепита. Например, один из таких плакатов появился на здании флагманского ресторана, расположенного на Пушкинской площади. В объявлении говорится: «Ведется прием на работу».

В пятницу новый владелец российского бизнеса McDonald’s Александр Говор сообщил, что рестораны под новым брендом планируется открыть в течение пары месяцев. Он отметил, что к перезапуску подготовили уже 840 точек McDonald’s по всей стране. При этом в столице первый ресторан обещают открыть уже 12 июня.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Макдоналдс» подал заявки на регистрацию новых брендов в России.

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