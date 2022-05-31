«Макдоналдс» подал заявки на регистрацию новых брендов в России

В Роспатент поступили заявки на регистрацию нового названия McDonald’s. Фото: unsplash

В Роспатент поступили заявки на регистрацию нового названия McDonald’s. Фото: unsplash

Бывшая компания McDonald’s подал в Роспатент заявки на регистрацию новых брендов.

По данным агентства «Москва», «Макдоналдс» выбирает между тремя вариантами названий: «Точно он», «Это он» и «Компас». Причем ранее компания подала заявки на регистрацию других четырех брендов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

Новый товарный знак даст «Макдоналдсу» возможность производить еду, в частности сэндвичи, мороженое, картофель фри и кофе. Также он дает компании право создавать игрушки, одежду, зонты и рюкзаки.

Кроме того, бренды «Точно он», «Это он» и «Компас» позволит сети открывать закусочные, кафе и бары с едой навынос.

Напомним, McDonald’s ушел с российского рынка после более чем 30 лет работы в РФ. Новым владельцем компании стал нынешний лицензиат Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в меню российского «Макдоналдса» не будет Биг Мака и Макфлури.