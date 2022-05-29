В меню российского «Макдоналдса» не будет Биг Мака и Макфлури

В меню российского "Макдоналдса" не будет Биг Мака и Макфлури. Фото: Pixabay

В меню российского "Макдоналдса" не будет Биг Мака и Макфлури. Фото: Pixabay

Один из самых популярных бургеров «Макдональдс» нельзя будет увидеть в российском аналоге ресторана. Из меню уходит Биг Мак, а также с ним за компанию отправляется и мороженое «Макфлури де люкс» со вкусом клубники и шоколада и еще ряд блюд.

Меню в новом российском «Макдональдс» обещали оставить таким же, как и было, однако без изменений все равно не обошлось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник в компании.

Из-за тесной имиджевой привязки к бренду Биг Мак было решено убрать из меню. При этом остальные бургеры все еще могут остаться в меню, но под новыми названиями. Новое название получит, например, Роял.

Картофель фри, наггетсы и креветки также не должны пропасть. Совсем другое дело обстоит с салатами: «Овощной» и «Цезарь с курицей» исключат, так как компании не удалось договориться с поставщиками.

Технология приготовления пока остается той же, так как обучение персонала остается через McFamily. Сокращений в штате не планируется на протяжении еще как минимум двух лет, в новом коллективном соглашении это пропишут отдельным пунктом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Роспатент поданы пять заявок на новое имя российского «Макдональдса», но на данный момент известны только четыре: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».