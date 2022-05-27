«Макдоналдс» направил в Роспатент варианты нового названия

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В Роспатент поступили заявки на регистрацию нового названия McDonald’s. Фото: unsplash

В Роспатент подали заявки на смену названия «Макдоналдс» в России, рассматриваются несколько вариантов.

Новая сеть ресторанов быстрого питания, которая создается на базе ушедшего из России «Макдоналдса», определила возможные названия для будущей сети. Как сообщили в пресс-службе компании, работа по созданию нового бренда активно ведется, но окончательного решения пока нет. Об этом пишет РБК.

По данным агентства «Москва», в Роспатент поданы пять заявок, но на данный момент известны только четыре: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что McDonald’s продает российский бизнес предпринимателю из Сибири. Бизнесмен Александр Говор будет управлять всеми российскими ресторанами McDonald’s под новым брендом.

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