«Макдоналдс» направил в Роспатент варианты нового названия

В Роспатент подали заявки на смену названия «Макдоналдс» в России, рассматриваются несколько вариантов.

Новая сеть ресторанов быстрого питания, которая создается на базе ушедшего из России «Макдоналдса», определила возможные названия для будущей сети. Как сообщили в пресс-службе компании, работа по созданию нового бренда активно ведется, но окончательного решения пока нет. Об этом пишет РБК.

По данным агентства «Москва», в Роспатент поданы пять заявок, но на данный момент известны только четыре: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что McDonald’s продает российский бизнес предпринимателю из Сибири. Бизнесмен Александр Говор будет управлять всеми российскими ресторанами McDonald’s под новым брендом.