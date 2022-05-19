McDonald’s продает российский бизнес предпринимателю из Сибири

McDonald’s продает российский бизнес предпринимателю из Сибири
McDonald’s продаст бизнес в РФ сибирскому бизнесмену. Фото: unsplash

Американская компания McDonald’s продаст свой бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору.

Как сообщили в корпорации, бизнесмен Александр Говор будет управлять всеми российскими ресторанами McDonald’s под новым брендом. Договор купли-продажи бизнеса с лицензиатом уже заключен.

Александр Говор владеет компанией «Гид». В его управлении находятся 25 ресторанов быстрого питания McDonald’s в Сибири — Новосибирске, Томске, Новокузнецке, Барнауле, Бердске, Кемерове и Красноярске.

McDonald’s после объявления об уходе с российского рынка сообщила, что намерена инициировать процесс по прекращению использования своего названия, логотипа, брендинга и меню в России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российский бизнес McDonald’s может достаться родственнику Назарбаева.

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