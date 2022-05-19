The Bell: российский бизнес McDonald’s может достаться родственнику Назарбаева

The Bell: российский бизнес McDonald’s может достаться родственнику Назарбаева
McDonald’s может выкупить родственник Назарбаева. Фото: unsplash

На покупку российского бизнеса McDonald’s претендуют родственник Назарбаева и нефтяник из Сибири.

Как сообщают источники The Bell, сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в России может купить «Региональная сеть предприятий питания» («СПП»), которая принадлежит Кайрату Боранбаеву. Это родственник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Другим вероятным покупателем называют организацию «ГиД», которая принадлежит нефтянику из Новокузнецка Александру Говору. Данная компания управляет 25 российскими ресторанами McDonald’s.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что McDonald’s начал продажу своего бизнеса в России. При этом сеть намерена возобновить работу в РФ под новым брендом, сохранив работников, рестораны и меню. То есть по факту McDonald’s сменит только название.

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