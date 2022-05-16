McDonald’s начал продажу своего бизнеса в России

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s окончательно уходит из РФ и продает свой российский бизнес.
Американская компания собирается продать все свои рестораны McDonald’s в России. Покупателя ищут среди местных компаний, сообщается в пресс-релизе корпорации.
При этом, по данным источника ТАСС, компания намерена возобновить работу в РФ под новым брендом в июне, сохранив работников, рестораны и меню. То есть по факту McDonald’s сменит только название.
В марте McDonald’s закрыла все 850 ресторанов в стране, в которых работали более 60 тысяч человек. Компания пообещала, что продолжит выплачивать зарплату всем своим работникам.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Макдоналдс» задумался о возвращении в Россию. Об этом на крупном собрании руководителей сети в городе Орландо (США) заявил генеральный директор компании Крис Капчинский.