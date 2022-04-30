«Макдоналдс» задумался о возвращении в Россию

Уходя из России, «Макдоналдс» сохранил все рабочие места. Фото: pixabay.com

Уходя из России, «Макдоналдс» сохранил все рабочие места. Фото: pixabay.com

Cети быстрого питания «Макдоналдс» намерена возобновить деятельность в России с ближайшее время. Как сообщает издание Daily Storm, об этом на крупном собрании руководителей сети в городе Орландо (США) заявил генеральный директор компании Крис Капчинский.

Гендиректор российского представительства Олег Пароев также подтвердил готовность в ближайшее время открыть рестораны.

Напомним, уходя из России, «Макдоналдс» сохранил все рабочие места. Сотрудникам компании по-прежнему выплачивают зарплату.

Вполне возможно, что «Макдоналдс» решит сменить название и дизайн упаковки для работы в России.