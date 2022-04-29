McDonald’s потерял 127 млн долларов из-за остановки работы в России и на Украине

Американская корпорация McDonald’s из-за ухода из России и Украины потеряла 127 млн долларов. Как говорится в опубликованном отчете компании за первый квартад 2022 года, из этой суммы $27 млн — это аренда, услуги и зарплата персонала, еще $100 млн — списание продуктов, которые могут испортиться.

По прогнозам McDonald’s, компания должна была терять в результате ухода из России около $50 млн ежемесячно, но без учета последствий от ухода с Украины. Напомним, McDonald’s прекратил работу в России 14 марта, на Украине — 24 февраля.

В отчете нет сведений и прогнозов о том, возобновится ли работа компании в этих двух странах. По словам президента корпорации Крис Кемпзински, идет постоянный анализ ситуации.

В целом результаты работы McDonald’s за первый квартал оказались более позитивными, чем думали эксперты. Общая выручка за квартал увеличилась на 11% и составила $5,66 млрд.