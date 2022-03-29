«Теремок» поставит свои фудтраки рядом с закрывшимися McDonald’s в Петербурге

Бизнесмен отметил, что на заведения есть спрос. Фото: Pixabay

Бизнесмен отметил, что на заведения есть спрос. Фото: Pixabay

«Теремок» откроет пять своих фудтраков около недавно закрывшихся ресторанов «Макдональдс» в Санкт-Петербурге. Соответствующее заявление сделал генеральный директор и совладелец сети «Теремок» в городе Виталий Свидовский.

Об этом стало известно во вторник, 29 марта. По его словам, в настоящее время данный вопрос находится на согласовании с городской администрацией.

«Мы готовы поставить около 5 штук», — приводит слова Свдовского ТАСС.

Совладелец сети в Петербурге также отметил, что после закрытия ресторанов McDonald’s посещаемость ресторанов «Теремок» выросла на 10-15%.

Напомним, в первой половине марта стало известно, что McDonald’s приостановит работу 850 ресторанов быстрого питания по всей России.

Отмечалось, что все 62 тыс. человек, работающие в компании, а также сотрудники предприятий поставщиков, их порядка 100 тыс. человек, продолжат получать зарплату. Для этого McDonald’s каждый месяц будет тратить до $50 млн.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на территории России рестораны быстрого питания McDonald’s могут начать работать через полтора месяца.