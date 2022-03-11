ТАСС: McDonald’s может открыться в России через полтора месяца

"Макдональдс" может вернуться через полтора месяца. Фото: pixabay

"Макдональдс" может вернуться через полтора месяца. Фото: pixabay

На территории России рестораны быстрого питания McDonald’s могут начать работать через полтора месяца.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

Пишут, что в данной ситуации компания может справиться с трудностями за срок примерно в 45 дней.

Несколько дней назад стало известно, что с 14 марта McDonald’s приостановит работу 850 ресторанов быстрого питания по всей России.

Отмечалось, что все 62 тыс. человек, работающие в компании, а также сотрудники предприятий поставщиков, их порядка 100 тыс. человек, продолжат получать зарплату. Для этого McDonald’s каждый месяц будет тратить до $50 млн.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 14 марта Nissan приостанавливает производство автомобилей на заводе в Петербурге.