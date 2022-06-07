В России PepsiCo может потерять свое место пищевого лидера

PepsiCo может потерять свое место лидера на российском пищевом рынке.

Судя по результатам исследования Infoline Food&Drinks, филиал американской PepsiCo может потерять первое место по объему выручки. Об этом пишет «Коммерсант».

Позиции PepsiCo, вероятно, подрываются из-за отказа от продажи на российском рынке напитков Pepsi, 7Up и Mirinda, а также одновременным намерением заменить их уже существующими новыми локальными марками. PepsiCo приняла такое решение на фоне ситуации на Украине и антироссийских санкций.

В России компания также выпускает и молочную продукцию, чипсы, а также другие продукты питания. По итогам ушедшего 2021 года выручка составила 252,4 миллиарда рублей — это на 16% больше по сравнению с 2020-м.

Однако по мнению экспертов, на первое место стали претендовать еще два холдинга: «Эфко» и «Русагро». Первый производит соусы, растительные масла, а также растительные аналоги молочных и мясных продуктов, а второй занимается выпуском мясной и масложировой продукции, а также сахара. Так, выручка «Эфко» в 2021 году выросла на 56 %, до 223 миллиардов рублей, а «Русагро» поднялась на 40%, до 229,9 миллиарда рублей.

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