Петербург совместно с Ленобластью создадут экосовет по защите регионов Ладожского озера

Петербург совместно с Ленобластью создадут экосовет по защите регионов Ладожского озера
Петербург совместно с Ленобластью создадут экосовет по защите регионов Ладожского озера. Фото: пресс-служба Смольного

Санкт-Петербург инициирует создание единого Экологического совета российских регионов, которые прилегают к Ладожскому озеру. Идея будет реализована совместно с Ленобластью.

На совместном заседании Экологического совета при Губернаторе Санкт‑Петербурга и Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области стало известно, что Северная столица совместно с Ленинградской областью займутся созданием экосовета по защите Невско-Ладожского бассейна.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в состав структуры войдут не только регионы, прилегающие к Ладожскому озеру, но и те, через которые протекают впадающие в него реки.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в свою очередь заметил, что во главе должен встать Петербург, так как качество воды в городе зависит от всех регионов, находящихся выше по течению Невы, а также от состояния Ладожского озера и впадающих в него рек. Подчеркивается, что благополучие водных объектов напрямую связано с созданием эффективной системы обращения с отходами, борьбой с несанкционированными свалками.

Александра Дрозденко также заметил, что необходимо сформировать программу по сохранению экологии Финского залива и Невско-Ладожского бассейна, а также создать систему оборота строительных отходов на территории двух субъектов. Немаловажно установить взаимодействие с регионами, которые берут воду и сбрасывают стоки в акваторию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге провели проверку качества воды на пляжах. Результат, конечно, специалисты Роспотребнадзора получили крайне не благоприятный.

Александр Беглов александр дрозденко ленобласть новости СПб экосовет


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Пик мировой инфляции может прийтись на середину 2022 года
На Карпинского пенсионер сбил ребенка, вышедшего из-за припаркованных автомобилей
«Дом книги» в Северной столице планируют открыть этой осенью
Петербург совместно с Ленобластью создадут экосовет по защите регионов ...
В Московском районе при повороте водитель сбил подростка на электросамокате
Американская IBM решила приостановить все операции в России
В Петербурге нашли кладовщика, совершившего два изнасилования 29 лет назад
Путин: инфляцию в России удалось взять под контроль