Петербург совместно с Ленобластью создадут экосовет по защите регионов Ладожского озера

Санкт-Петербург инициирует создание единого Экологического совета российских регионов, которые прилегают к Ладожскому озеру. Идея будет реализована совместно с Ленобластью.

На совместном заседании Экологического совета при Губернаторе Санкт‑Петербурга и Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области стало известно, что Северная столица совместно с Ленинградской областью займутся созданием экосовета по защите Невско-Ладожского бассейна.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в состав структуры войдут не только регионы, прилегающие к Ладожскому озеру, но и те, через которые протекают впадающие в него реки.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в свою очередь заметил, что во главе должен встать Петербург, так как качество воды в городе зависит от всех регионов, находящихся выше по течению Невы, а также от состояния Ладожского озера и впадающих в него рек. Подчеркивается, что благополучие водных объектов напрямую связано с созданием эффективной системы обращения с отходами, борьбой с несанкционированными свалками.

Александра Дрозденко также заметил, что необходимо сформировать программу по сохранению экологии Финского залива и Невско-Ладожского бассейна, а также создать систему оборота строительных отходов на территории двух субъектов. Немаловажно установить взаимодействие с регионами, которые берут воду и сбрасывают стоки в акваторию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге провели проверку качества воды на пляжах. Результат, конечно, специалисты Роспотребнадзора получили крайне не благоприятный.