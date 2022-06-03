В Петербурге для купания подходят только 2 пляжа из 24

В Петербурге для купания подходят только 2 пляжа из 24. Фото: Смольный

В Петербурге для купания подходят только 2 пляжа из 24. Фото: Смольный

В Северной столице провели проверку качества воды на пляжах. Результат, конечно, специалисты Роспотребнадзора получили крайне не благоприятный.

Из 24 проверенных мест для купания подойдут всего два — это озеро Безымянное и Ольгинский водоем. Об этом сообщает Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Мониторинг качества воды водных акваторий с 24 пляжей проходит с мая. Отмечается, что приемлемая для купания вода только в озере Безымянное, которое располагается в Красносельском районе, и в Ольгинском водоеме, расположенном в Выборгском районе.

А вот на пляжах Колпинского, Выборгского, Пушкинского, Кронштадтского, Курортного и Приморского районов водоемы совсем не соответствуют требованиям санитарного законодательства. Купаться в них не рекомендуется, так как есть угроза заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

Но несмотря на грустные прогнозы по воде, пробы песка всех пляжей показали соответствие требованиям.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что появился топ-3 лучших городских пляжей этого сезона в Петербурге.