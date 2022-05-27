Петербуржцам назвали лучшие городские пляжи

В Петербурге составили топ-3 лучших городских пляжей этого сезона.

К лету подготовили 14 пляжей в Курортном районе. Девять из них находятся у Финского залива, пять — у озера Сестрорецкий разлив. На всех пляжах есть спасательное оборудование, специальная мебель и зоны отдыха.

Журналисты выбрали три лучших пляжа, учитывая рейтинги и отзывы на «Яндекс.Картах», а также популярность пляжей на сайте Peterburg2.

Лучшим пляжем этого сезона оказался Ласковый в Зеленогорске. У него 97 тысяч просмотров на сайте и оценка 4,8 на сервисе. Это самый большой пляж Курортного района. На его территории есть скульптуры, дорожки для ходьбы, а на выходе стоит фонтан, где можно помыть ноги. Для любителей шашлыка есть зоны с мангалами и столиками, для спортсменов — волейбольные площадки, а для маленьких посетителей — детские игровые зоны.

Вторым по популярности у петербуржцев оказался Дубковский пляж, у которого 22 тысячи просмотров на сайте и рейтинг 4,6. Он находится на берегу парка «Дубки», за что и получил такое название. Горожанам нравится большая парковка и удобный подъезд, а также игровая зона для детей.

Тройку лучших пляжей замыкает Золотой пляж, только открывшийся после реконструкции. У него 14 тысяч просмотров и рейтинг 4,5. К этому сезону на пляже воссоздали историческую зону променада начала XX века, установили десятки новых скамеек и шезлонгов, душевые кабинки и туалеты. Кроме того, на Золотом разместили зону отдыха с качелями, навесы, детский городок и спортивное оборудование.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что городские пляжи в Курортном районе готовы к летнему сезону.