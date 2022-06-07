Для сохранения Невско-Ладожского бассейна Петербург и Ленобласть создадут экологический совет

В ближайшее время появится совет регионов, которой займется мониторингом Ладожского озера.

Новый экологический будет создан по инициативе Петербурга и Ленобласти. Сегодня прошло совещание экологического совета, посвященное состоянию водных ресурсов. Эксперты отметили, что в Петербурге количество очистных сооружений увеличилось в два раза за последнее десятилетие.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко приняли решение о создании единой цифровой платформы, с помощью которой будет осуществляться деятельность в сфере переработки строительных отходов, таким образом появится единый экологический совет по вопросу сохранения экологии Невско-Ладожского бассейна.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что Петербург станет инициатором создания Экологического совета российских регионов, прилегающих к Ладожскому озеру. Дрозденко, в свою очередь добавил, что во главе будет стоять Петербург, так как качество воды в городе зависит от всех регионов, которые находятся выше по течению Невы, и от состояния Ладожского озера и впадающих в него рек.

Кроме того Беглов рассказал об утверждении единой концепции по обращению с ТКО. По его словам, сейчас прилагаются все усилия по синхронизации территориальных схем.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге провели проверку качества воды на пляжах. Результат, конечно, специалисты Роспотребнадзора получили крайне не благоприятный.