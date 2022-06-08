Во Фрунзенском районе петербуржец сам признался в убийстве знакомой на съемной квартире

Во Фрунзенском районе петербуржец сам признался в убийстве знакомой на съемной квартире. Фото: pexels

Во Фрунзенском районе петербуржец сам признался в убийстве знакомой на съемной квартире. Фото: pexels

Житель Петербурга сам позвонил в полицию и рассказал, что убил свою знакомую Ольгу в съемной квартире.

Все произошло во Фрунзенском районе на улице Турку, 22, корпус 3. Как стало известно Gazeta.SPB, через экстренные службы в 16:25 правоохранительные органы получили сообщение от некого гражданина 1986 года рождения, который заявил об убийстве своей знакомой собственными руками.

Мужчина остался ждать полицию на месте происшествия. Позже 35-летний петербуржец рассказал, что около 10 утра во вторник к нему в гости пришла его знакома Ольга. После совместного распития спиртных напитков между двумя собеседниками возникла ссора, в ходе которой мужчина руками избил знакомую.

Женщина скончалась, на ее теле были обнаружены множественные кровоподтеки, ссадины, также была диагностирована черепно-мозговая травма. Подозреваемого в совершении преступления мужчину задержали, доставили в отделение полиции и поместили в ИВС.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности смерть».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Сестрорецке две женщины поссорились, в результате чего развязалась драка с участием ножей. В результате обе знакомые в тяжелом состоянии оказались в больнице.