В Сестрорецке две знакомые устроили драку на квартире и изрезали друг друга ножами

В Сестрорецке две знакомые устроили драку на квартире и изрезали друг друга ножами. Фото: pxhere

В Сестрорецке две знакомые устроили драку на квартире и изрезали друг друга ножами. Фото: pxhere

Во вторник утром, 7 июня, в Сестрорецке две женщины что-то не поделили, в результате чего развязалась драка с участием ножей. В результате обе знакомые в тяжелом состоянии оказались в больнице.

Инцидент произошел около 06:10 утра на улице Токарева, 15 в Сестрорецке. Как стало известно Gazeta.SPB, в квартире одной из участниц драки 32 лет обнаружили и ее саму сильно израненную, и еще одну пострадавшую 1988 года рождения.

Правоохранительным органам удалось установить, что между двумя женщинами внезапно вспыхнула ссора, после чего они избили друг друга руками и нанесли ножевые ранения.

У хозяйки квартиры диагностировали травму головы, груди, конечностей, проникающее колото-резанное ранением грудной клетки, ножевое левого предплечья и правосторонним пневмоторакс. Вторая женщина получила не менее легкий диагноз: травма головы, груди, проникающее колото-резанное ранение грудной клетки, левосторонний пневмоторакс и закрытая черепно-мозговая травма.

В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге задержали несовершеннолетнего, который в результате конфликта ножом вспорол живот отчиму.