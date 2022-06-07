Во Фрунзенском районе задержали девятиклассника, вонзившего отчиму нож в живот

Во Фрунзенском районе задержали девятиклассника, вонзившего отчиму нож в живот
Во Фрунзенском районе задержали девятиклассника, вонзившего отчиму нож в живот. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге задержали несовершеннолетнего, который в результате конфликта ножом вспорол живот отчиму.

Все произошло еще 5 июня во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Как стало известно Gazeta.SPB, шестнадцатилетний подросток поссорившись с отчимом в своей квартире ударил его ножом в живот. В результате 33-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии с колото-резаным проникающим ранением брюшной полости с повреждением внутренних органов в больницу.

Девятиклассника поместили в Детскую психиатрическую больницу. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что раненого мужчину, получившего ранение от подростка, по неизвестной причине госпитализировали только вечером. К медикам он поступил около 21 часа.

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