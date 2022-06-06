В Купчино во время скандала школьник ударил ножом отчима

Жителя Купчино госпитализировали с ножевым ранением, которое ему нанес 16-летний пасынок.

Как стало известно Gazeta.SPb, в квартире на Малой Карпатской накануне в 6:30 утра произошла ссора между школьником и его 33-летним отчимом. Словесная перепалка закончилась тем, что подросток схватился за нож и ударил отчима в живот.

Мужчину по неизвестной причине госпитализировали только вечером. К медикам он поступил около 21 часа с колото-резаным проникающим ранением брюшной полости и повреждением внутренних органов, он в тяжелом состоянии.

Подростка задержали и доставили в отдел полиции. Правоохранители собираются возбудить уголовное дело. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водитель напал с ножом на коллегу в душевой общежития в Петергофе.